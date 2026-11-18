کتاب «اولین گفتنی‌های عاشورا برای من» نوشته غلامرضا حیدری ابهری، به زبان عربی ترجمه و در انتشارات دارالمرتضی لبنان منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نویسنده در این اثر که برای گروه سنی کودک و نوجوان نوشته شده، تلاش دارد به ۴۰ پرسش مهم و پرتکرار درباره واقعه عاشورا پاسخ دهد. مزیت کتاب حاضر در استفاده نویسنده از منابع تاریخی و روایی متقن و زبان ساده است. کتاب در پی آن است که در کنار واقعه عاشورا، به مسائل و وقایع پس از آن، پرسش‌ها درباره برخی از شخصیت‌های کلیدی در کربلا و اوضاع اجتماعی سیاسی آن دوره نیز پاسخ گوید.

پرداختن به هر موضوع، با طرح یک پرسش آغاز می‌شود تا ذهن مخاطب کودک و نوجوان ابتدا با مسئله درگیر شده و سپس به طرح موضوع پرداخته شود.

نویسنده در مقدمه کتاب «اولین گفتنی‌های عاشورا برای من» آورده است:

«من در کودکی به هیأتی می‌رفتم که به خاطر حضور بچه‌ها در آن، نامش هیئت علی اصغر (ع) بود. خدا را شکر این هیئت هنوز هم پابرجاست.

کتاب اولین گفتنی‌های عاشورا برای من را تقدیم می‌کنم به: بچه‌های هیئت علی اصفر و همه بچه‌هایی که در ماه محرم برای امام حسین علیه السلام عزاداری می‌کنند.»

ناشر کتاب هم معتقد است: امام حسین (ع) و یارانش غریبانه و مظلومانه به شهادت رسیدند. حادثه کربلا حادثه‌ای بی‌نظیر در تاریخ زندگی امامان بود. پس، باید بیش‌تر به آن اهمیت داد و بیشتر از حوادث دیگر مورد توجّه مردم قرار گیرد. ما شیعیان برای امام حسین (ع) بیشتر عزاداری می‌کنیم و مراسم شهادت او را باشکوه‌تر برگزار می‌کنیم.

انتشارات جمال کتاب «اولین گفتنی‌های عاشورا برای من» را با تصویرسازی محمدرضا دوست محمدی برای گروه سنی ۸ تا ۱۲ سال منتشر کرده است.