به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (۲۵ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۵) در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



آغاز طرح ثبت نام رشته‌های پزشکی بدون کنکور در ایران و پذیرش داوطلبان از طریق کمیسیون‌های خاص

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با صدور اطلاعیه‌ای آغاز طرح ثبت‌نام رشته‌های پزشکی بدون کنکور در ایران و پذیرش داوطلبان از طریق کمیسیون‌های خاص به طور رسمی توسط وزارت بهداشت را تکذیب کرد.



ارتباط یک آتش سوزی در غرب تهران به بیمارستان نیکان غرب

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ارتباط یک آتش سوزی در غرب تهران به بیمارستان نیکان غرب را تکذیب کرد.



فعال شدن پدافند هوایی در استان اصفهان و میدان آزادی تهران

معاون امنیتی استانداری اصفهان اعلام کرد: هیچ‌گونه هواگرد متخاصم دشمن در فضای استان مشاهده نشده و حضور نداشته است.



ادعای روزنامه نیویورک‌تایمز درباره ارتباط سدهای ایران با پایگاه‌هایی موشکی و احتمال حمله شیمیایی ایران به واشنگتن

وزارت امور خارجه ادعای روزنامه نیویورک‌تایمز درباره ارتباط سدهای ایران با پایگاه‌هایی موشکی و احتمال حمله شیمیایی ایران به واشنگتن را رد کرد.



ادعای سنت‌کام درباره عدم حمله ایران به رادار آمریکایی یکی از پایگاه‌های این کشور در بحرین

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعای سنت‌کام درباره عدم حمله ایران به رادار آمریکایی یکی از پایگاه‌های این کشور در بحرین را تکذیب کرد.

