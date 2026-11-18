به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قدرت‌اله ولدی گفت: با توجه به اینکه تنها مرکز ماده ۱۶ استان در خرم‌آباد مستقر است و پاسخگوی نیاز شهرستان‌های شرق لرستان از جمله بروجرد، دورود، ازنا و الیگودرز نیست، حدود یک سال گذشته پیگیری‌ها و مکاتبات لازم برای اخذ مجوز ایجاد مرکز جدید در بروجرد انجام شد.

فرماندار بروجرد گفت: این مجوز با مالکیت شهرداری بروجرد اخذ شده و برای احداث مرکز، زمینی به مساحت دو هزار و ۳۵۱ متر مربع در کمربندی شمالی شهر اختصاص‌یافته است.

ولدی با قدردانی از همکاری شهرداری، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر افزود: برای تکمیل این مجموعه حدود پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده و عملیات اجرایی آن با پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصد در حال انجام است.

وی با اشاره به ضرورت بازگشت پایدار معتادان بهبودیافته به جامعه بیان کرد: یکی از ویژگی‌های مهم این مرکز، پیش‌بینی اشتغال برای افراد پس از طی دوره درمان است به‌گونه‌ای که بر اساس مصوبه شهرداری و شورای اسلامی شهر، افراد بهبودیافته در شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری به کار گرفته می‌شوند تا پس از درمان با مشکل بیکاری و بازگشت به اعتیاد مواجه نشوند.