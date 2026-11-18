وزارت بازرگانی چین اعلام کرد در صورت اعمال محدودیت‌های تازه آمریکا بر صادرات تراشه، اقدام متقابل می‌کنیم.

واکنش چین به اعمال محدودیت‌های تازه آمریکا بر صادرات تراشه

واکنش چین به اعمال محدودیت‌های تازه آمریکا بر صادرات تراشه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ وزارت بازرگانی چین با مخالفت قاطع با مقررات جدید پیشنهادی آمریکا برای محدود کردن دسترسی این کشور به تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی درباره اقدام متقابل پکن در صورت اجرای این محدودیت‌ها هشدار داد.

وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد، پکن با هرگونه محدودیت جدید آمریکا که دسترسی شرکت‌های چینی به تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی از جمله محصولات شرکت انویدیا را محدودتر کند، مخالف است.

این وزارتخانه تأکید کرد اگر واشنگتن بر اجرای این مقررات پافشاری کند، چین اقدامات متقابل لازم را برای دفاع از حقوق و منافع خود در دستور کار قرار خواهد داد.

در این بیانیه همچنین از آمریکا خواسته شده است اختلافات دو کشور را از مسیر گفت‌و‌گو و همکاری حل‌وفصل کند و به مسیر درست تعامل بازگردد.

هشدار پکن پس از آن مطرح شد که دولت آمریکا مقررات تازه‌ای را برای محدود کردن دسترسی چین به فناوری و توان پردازشی پیشرفته هوش مصنوعی اعلام کرد؛ اقداماتی که با هدف جلوگیری از دسترسی غیرمستقیم شرکت‌های چینی به تراشه‌های آمریکایی از طریق مراکز داده خارج از این کشور نیز دنبال می‌شود.

این تحولات در آستانه دیدار رهبران چین و آمریکا در حاشیه اجلاس اپک بر حساسیت رقابت دو کشور در حوزه فناوری‌های راهبردی افزوده است.