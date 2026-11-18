جشنواره انار و سوغات با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، عرضه مستقیم محصولات انار و حمایت از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محلی، در حسینیه کلک شاهدیه استان یزد آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جشنواره انار و سوغات با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، عرضه مستقیم محصولات انار و حمایت از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محلی، در حسینیه کلک شاهدیه استان یزد آغاز به کار کرد. در این جشنواره ۷۰ غرفه، محصولات متنوعی از جمله انار و فرآورده‌های آن، انواع سوغات، گل و گیاه، مواد غذایی و دیگر محصولات کشاورزی را به بازدیدکنندگان عرضه می‌کنند.

معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان، ایجاد زمینه عرضه مستقیم محصولات و آشنایی بیشتر مردم با ظرفیت‌های اقتصادی و کشاورزی منطقه از اهداف برگزاری این جشنواره است.

همزمان با برگزاری جشنواره انار و سوغات، تجمع خودرو‌های کمپر و مسافرتی از نقاط مختلف کشور نیز در شهر شاهدیه برگزار شده است.

این جشنواره از ۲۵ آبان آغاز شده و تا ۲۹ آبان‌ماه، هر روز در ساعات عصر در حسینیه کلک شاهدیه میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.