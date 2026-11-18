مرد ۴۰ ساله‌ای که در استخری در جاده میقان دچار غرق‌شدگی شده بود، با وجود تلاش کارشناسان اورژانس و کادر درمان جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در پی اعلام حادثه غرق‌شدگی مردی ۴۰ ساله در استخری واقع در جاده میقان، کارشناسان فوریت‌های پزشکی پایگاه اورژانس بانو ظفرمند به محل حادثه اعزام شدند.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل و ارزیابی وضعیت مصدوم، اقدامات احیای قلبی ریوی را آغاز کردند و پس از انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، وی را برای ادامه درمان به مرکز درمانی انتقال دادند.

با وجود تلاش‌های مستمر کارشناسان اورژانس ۱۱۵ و کادر درمان، این مرد ۴۰ ساله جان خود را از دست داد.