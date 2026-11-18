رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران ، با اشاره به نقش دانشمندان ایرانی در پیشرفت علمی تمدن اسلامی، مطالعه تاریخ علم در جهان اسلام را برای شناخت جایگاه علمی ایران و مسلمانان ضروری دانست .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مهرداد محمود شکریه ، در نخستین همایش ملی «ایران آینده؛ از علم تا اقتدار» با اشاره به عنوان این همایش، آن را فراتر از یک شعار دانست و گفت: اقتدار یکی از اصول حاکم بر روابط بین‌الملل است و کشوری که به اقتدار دست پیدا کند، سرنوشت خود را در اختیار می‌گیرد؛ اما برای کشوری که از این توان برخوردار نباشد، دیگران تصمیم می‌گیرند.

وی با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام و رهبر شهید افزود: معنای واقعی اقتدار، ایستادگی در برابر اراده قدرت‌هایی است که می‌خواهند خواسته‌های خود را به ملت‌های دیگر تحمیل کنند؛ نه اینکه یک کشور بخواهد اراده خود را بر دیگران تحمیل کند.

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به پیشینه علمی تمدن اسلامی گفت : جهان اسلام حدود شش قرن در عرصه علم و دانش نقش پیشرو داشت و دانشمندان ایرانی نیز در این دوره سهم مهمی در توسعه علوم ایفا کردند.

شکریه همچنین با اشاره به تاریخ استعمار و شیوه اعمال قدرت کشور‌های استعمارگر، کتاب «سرگذشت استعمار» نوشته مهدی میرکیایی را به جوانان، به‌ویژه نوجوانان بالای ۱۵ سال، پیشنهاد کرد.