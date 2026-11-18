فرمانده سپاه علی ابن ابی‌طالب (ع) قم با اشاره به آغاز هفته بسیج از ۲۹ آبان ماه، از تنوع برنامه‌های تبیینی، رزمایشی و فرهنگی در این هفته در استان خبر داد گفت: ۳۴۰ هزار نفر از شهروندان استان برای حضور در برنامه ملی جان‌فدا ثبت نام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، سردار فتح‌الله جمیری فرمانده سپاه علی ابن ابی‌طالب (ع) در ششمین جلسه شورای اداری استان، جزئیات برنامه‌های متنوع هفته بسیج در استان قم را تشریح کرد.

فرمانده سپاه علی ابن ابی‌طالب (ع) با اشاره به آغاز هفته بسیج از ۲۹ آبان، گفت: این مناسبت با برگزاری یادواره امام شهید و ۶۲۵۰ شهید قم در تاریخ ۲۸ آبان، پس از نماز مغرب و عشا، آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به بازه زمانی برگزاری برنامه‌ها از ۲۹ آبان تا ۵ آذر، از تنوع فعالیت‌های پیش رو شامل سرکشی به خانواده‌های شهدا، بازدید از گلزار شهدا، برگزاری نمایشگاه‌ها، رزمایش‌ها و برنامه‌های تبیینی سخن گفت.

فرمانده سپاه قم با اعلام برگزاری برنامه بزرگ «جان‌فدا» به مناسبت میلاد مطهر حضرت فاطمه زهرا (س) در استان، آن را نقطه اوج برنامه‌های هفته بسیج دانست.

وی افزود: استان قم به عنوان نماد وفاداری، میزبان برنامه ملی جان‌فدا خواهد بود.

سردار جمیری با اشاره به آمادگی بالای اقشار مختلف از جمله دانشجویان، دانش‌آموزان، روحانیون و فعالان محور مقاومت، گفت: تاکنون ۳۴۰ هزار نفر از شهروندان استان قم برای حضور در این برنامه ملی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی در پایان با اعلام شعار هفته بسیج، گفت: شعار امسال، بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان است.