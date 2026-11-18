سومین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد خراسان جنوبی در سال جاری، با بررسی پرونده تخلفات یک واحد تولیدی در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی و یک مجموعه دارای تجهیزات تفریحی برگزار شد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی در سومین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد استان در سال جاری گفت: پرونده واحد تولیدی فعال در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی که دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری بوده، به دلیل مشاهده عدم انطباق در نتایج آزمون محصولات، مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به تخلف احراز شده، رأی به جریمه نقدی این واحد صادر شد.

بذری افزود:همچنین پرونده یک مجموعه دارای تجهیزات تفریحی به دلیل نداشتن پروانه استاندارد برای تجهیزات مورد استفاده، بررسی شد که در این خصوص به مجموعه مذکور تذکر و اخطار داده شد و مقرر شد ضمن پیگیری موضوع، اقدامات لازم برای دریافت پروانه استاندارد تجهیزات انجام شود.

وی گفت: کمیسیون ماده ۴۲ بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و با ترکیب اعضای پیش‌بینی شده در قانون تشکیل می‌شود و وظیفه رسیدگی به تخلفات مرتبط با این قانون را بر عهده دارد.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی افزود: بر اساس مقررات، این کمیسیون با در نظر گرفتن شرایط و امکانات واحد متخلف و دفعات ارتکاب تخلف و با مشارکت مرجع قضایی ذی‌صلاح، می‌تواند تصمیماتی از جمله تذکر و اخطار، اخذ تعهد، جریمه نقدی متناسب با تخلف، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، تعیین تکلیف فرآورده‌های توقیفی و در موارد لازم تعطیلی واحد تولیدی یا خدماتی را اتخاذ کند.