به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در در حاشیه نشست تخصصی شورای فنی میراث‌فرهنگی گلستان در گرگان با اشاره به همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام در گلستان گفت: این تنوع و همزیستی، سرمایه بزرگ فرهنگی استان است و جشنواره فرهنگ اقوام با جایگاه ملی و بین‌المللی خود، فرصت ارزشمندی برای معرفی آن فراهم می‌کند.

او افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت به توسعه زیرساخت‌ها نیاز دارد تا گلستان از معبر به مقصد گردشگری تبدیل شود ،طبیعت و عرصه‌های بکر استان نیز از مزیت‌هایی است که باید با مراقبت و برنامه‌ریزی حفظ شود.

معاون میراث‌فرهنگی کشور، فرهنگ، زبان فارسی، معماری و هنر ایرانی را از عوامل تداوم هویت ایران دانست و تأکید کرد: میراث‌فرهنگی، روایتگر دانش، شیوه زندگی و تجربه تاریخی نیاکان ماست و حفاظت از آن، پاسداری از پشتوانه هویتی و تمدنی کشور است.

وی با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاه‌ها در حفاظت از آثار تاریخی گفت: طرح «هر شهر، یک موزه» با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها دنبال می‌شود و مشارکت مدیریت شهری، فرصتی برای توسعه موزه‌ها و احیای بناهای تاریخی است.