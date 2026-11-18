کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی تیم داوری دیدار نساجی مازندران و آلومینیوم اراک را در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور اعلام کرد.

اعلام اسامی تیم داوری دیدار نساجی مازندران و آلومینیوم اراک

اعلام اسامی تیم داوری دیدار نساجی مازندران و آلومینیوم اراک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس اعلام کمیته داوران، امیر عرب‌براقی قضاوت این مسابقه را بر عهده دارد و امیرمحمد داوودزاده و علیرضا طاهرخانی به‌عنوان کمک‌داور او را همراهی می‌کنند.

همچنین علی سام داور چهارم، حسین زمانی و بهاره سیفی داوران VAR و سعید علی‌نژادیان ناظر داوری این دیدار خواهند بود.

دیدار دو تیم روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه، از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر برگزار می‌شود.