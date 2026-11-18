هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور
اعلام اسامی تیم داوری دیدار نساجی مازندران و آلومینیوم اراک
کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی تیم داوری دیدار نساجی مازندران و آلومینیوم اراک را در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
بر اساس اعلام کمیته داوران، امیر عرببراقی قضاوت این مسابقه را بر عهده دارد و امیرمحمد داوودزاده و علیرضا طاهرخانی بهعنوان کمکداور او را همراهی میکنند.
همچنین علی سام داور چهارم، حسین زمانی و بهاره سیفی داوران VAR و سعید علینژادیان ناظر داوری این دیدار خواهند بود.
دیدار دو تیم روز شنبه ۳۰ آبانماه، از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار میشود.