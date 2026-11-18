رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای این کمیسیون و نماینده ولی‌فقیه مازندران، از آغاز نهمین سفر میدانی این کمیسیون برای بررسی چالش‌های بنیادین استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای این کمیسیون و نماینده ولی‌فقیه مازندران، از آغاز نهمین سفر میدانی این کمیسیون برای بررسی چالش‌های بنیادین استان خبر داد. این مأموریت با محوریت رسیدگی به مطالبات معیشتی، پایش آسیب‌های اجتماعی و بررسی عملکرد دستگاه‌های مرتبط در استان مازندران انجام می‌شود.

بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی، با اشاره به گستردگی نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرد که ۴۰ درصد اقتصاد خرد کشور با این وزارتخانه در ارتباط است.

وی تصریح کرد: بررسی وضعیت تجهیزات بیمارستان‌های زیرمجموعه، رسیدگی به حقوق بازنشستگان، مشکلات کارمندان، کارگران و همچنین حمایت از خانواده‌های شهدا، از اولویت‌های اصلی این سفر میدانی در مازندران است.

کارنامی با بیان وضعیت نگران‌کننده برخی آسیب‌های اجتماعی در مازندران، از جمله رتبه سوم کشور در نرخ طلاق و ظهور مواد مخدر‌های نوظهور گفت.

وی راهکار مقابله با این بحران‌ها را در اجرای طرح‌های محله‌محور، زنجیره‌ای و کلینیکی کردن خدمات اجتماعی با همکاری سپاه کربلا دانست.

در ادامه این نشست، نمایندگان مجلس بر اهمیت حفظ ثبات اجتماعی از طریق تأمین معیشت تأکید کردند.

فاطمی، نماینده بابل، با بیان اینکه خط قرمز کمیسیون، منافع مردم است، پیشنهاد کرد: دولت باید در صورت ضرورت، بخشی از بودجه‌های عمرانی را برای تضمین حقوق و ارتقای سطح زندگی مردم اختصاص دهد.

وی همچنین بر ضرورت مبارزه با فساد از طریق تحقیق و تفحص در عملکرد بانک‌ها تأکید کرد.

نمایندگان حاضر در نشست، با ارجاع به پیشینه دفاع مقدس و ایثارگری مردم مازندران، این استان را از نظر سرمایه‌های انسانی و ولایتمداری، یکی از ارکان پایداری ملی دانستند.

وی با اشاره به تحولات منطقه، وحدت و همدلی مردم ایران را عامل اصلی شکست برنامه‌های بحران‌سازی دشمن (جنگ شناختی) قلمداد کردند.