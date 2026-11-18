تیم بسکتبال جوانان باشگاه اندیشه شهرکرد با کسب دو پیروزی در مرحله دوم رقابت‌های لیگ جوانان کشور در سال ۱۴۰۵، به‌عنوان تیم نخست گروه خود به مرحله سوم این مسابقات صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، لیگ جوانان بسکتبال کشور در سال ۱۴۰۵ با حضور ۴۸ باشگاه در ۱۶ گروه سه‌تیمی و در دو بخش شمال و جنوب برگزار می‌شود.

تیم اندیشه شهرکرد در مرحله نخست این رقابت‌ها با تیم‌های گلنور اصفهان و خانه بسکتبال کردستان هم‌گروه بود و با عملکرد موفق خود در مسابقات برگزارشده به میزبانی سنندج، جواز حضور در مرحله دوم را کسب کرد.

نماینده بسکتبال چهارمحال و بختیاری در مرحله دوم نیز با تیم‌های مهر اراک و آذرشاکرمان هم‌گروه شد و در مسابقات برگزارشده به میزبانی کرمان، با شکست هر دو حریف، مقتدرانه به‌عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله سوم لیگ جوانان کشور شد.

تیم اندیشه شهرکرد اکنون در انتظار مشخص‌شدن حریفان خود در مرحله سوم این رقابت‌هاست تا برای ادامه مسیر و کسب موفقیت در لیگ جوانان کشور آماده شود.