معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران امروز چهارشنبه ۲۷ آبانماه نیز طرح زوج وفرد از درب منازل در تهران اجرا می‌شود و پلیس با وسایل نقلیه‌ای که شماره سمت راست پلاکشان فرد است برخورد و اعمال قانون می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ فیروز کشیر در تشریح وضعیت ترافیکی معابر پایتخت با توجه به شرایط آلودگی هوا و اجرای طرح زوج و فرد از در منازل اظهار کرد: در حال حاضر بار ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم حد فاصل بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام (ره)، بزرگراه آبشناسان از محدوده سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا بعد از بزرگراه اشرفی اصفهانی پرحجم و سنگین گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی محدوده خیابان کرمان تا پل سید خندان، بزرگراه زین الدین حدفاصل شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه صدر از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس و بزرگراه شهید بابایی حدفاصل بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) ترافیک پرحجم و سنگین می‌باشد.

سرهنگ کشیر گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه سعیدی حدفاصل میدان فتح تا خیابان دامپزشکی، بزرگراه نواب صفوی محدوده ۹ دی تا تونل توحید، بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه امام علی (ع) حدفاصل بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه محلاتی نیز ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی اعلام کرد: امروز تردد وسایل نقلیه حمل دارو و مواد غذایی همچنین کامیون‌های حمل بتن که دارای مجوز پلیس راهور هستند بلامانع است در غیر این صورت تردد کلیه کامیون‌ها ممنوع می‌باشد.

سرهنگ کشیر در پایان با اشاره به ضرورت توجه شهروندان به شرایط آلودگی هوای پایتخت از آنان خواست با پرهیز از سفر‌های غیر ضروری مدیریت زمان بندی مناسب در تردد‌های روزانه و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به جای خودرو‌های شخصی در کاهش حجم ترافیک و جلوگیری از تشدید آلودگی هوا همچنین حفظ سلامت شهروندان سهیم باشند.