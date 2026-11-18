معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی لرستان گفت: زمینه واگذاری زمین به ۴۶۴ متقاضی نهضت ملی مسکن در شهر بروجرد در قالب الگوی گروه ساخت فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رضا حامی امروز ۲۷ آبان در جلسه شورای مسکن بروجرد با اشاره به اجرای الگوی گروه ساخت به عنوان راهکاری برای تعیین تکلیف طرح‌های دارای تأخیر نهضت ملی مسکن اظهارکرد: با اجرای این طرح، زمینه خانه‌دار شدن ۴۶۴ متقاضی که طرح‌های انبوه‌سازی آنها به دلایل مختلف با تأخیر مواجه شده است، فراهم می‌شود.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع و تسریع در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در بروجرد گفت: پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، تأمین زمین مناسب، اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی و تأیید شورای مسکن استان، امکان واگذاری زمین به ۴۶۴ متقاضی در قالب گروه ساخت فراهم شده است.

حامی با اشاره به تفاوت این شیوه با الگوی انبوه‌سازی افزود: در روش گروه ساخت، قطعات مستقل مسکونی به متقاضیان واگذار می‌شود تا فرآیند ساخت‌وساز با مشارکت خود آنها انجام شود.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع زمین، اولویت واگذاری با متقاضیانی است که طرح‌های انبوه‌سازی تعریف‌شده برای آنها به دلایلی از جمله موانع حقوقی و تعارضات مالکیتی با تأخیر مواجه شده است.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی لرستان ادامه داد: این الگو با هدف جبران عقب‌ماندگی ایجادشده در اجرای طرح‌ها طراحی شده و ظرفیت استفاده از توان کارگزاران و تعاونی‌های سازنده نیز برای پیشبرد فرآیند‌های اجرایی در آن پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر حمایت اداره‌کل راه و شهرسازی لرستان از متقاضیان گعت: این اداره‌کل ضمن نظارت بر فرآیند‌های اداری و اجرایی، برای پیگیری و فراهم‌سازی مقدمات لازم از جمله برقراری تسهیلات بانکی، تهیه نقشه‌های ساختمانی، صدور پروانه ساخت و سایر امور مرتبط، همکاری و مساعدت لازم را انجام خواهد داد.

حامی ابراز امیدواری کرد با اجرای الگوی گروه ساخت و مشارکت و هم‌افزایی متقاضیان، روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در بروجرد شتاب بیشتری بگیرد و زمینه خانه‌دار شدن این تعداد متقاضی فراهم شود.