سیستان و بلوچستان توانسته است با به کارگیری و فعال سازی پتانسیل‌های بی نظیر خود به پرچمدار بی اثر کردن تحریم‌ها و اولین تامین کننده کالای اساسی کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، استاندار سیستان و بلوچستان گفت: در جریان دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان طبق اذعان مسئولان توانسته است نقش تعیین کننده‌ای در گذر موفق کشور از بحران و تامین معیشت مردم ایفا کند.

منصور بیجار افزود: این ظریفیت علاوه بر تأمین کالا‌های اساسی کشور، زمینه‌ساز تحرک اقتصادی در سیستان و بلوچستان شده و کاهش ۲ درصدی نرخ بیکاری و قرار گرفتن در جایگاه ۲۶ کشور در حوزه تورم را برای استان به ارمغان آورده است.

وی همچنین از هدف گذاری برای افزایش صادرات به کشور عمان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳ میزان صادرات استان به عمان ۴۸ هزار دلار بود که با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این رقم در سال جاری و پیش از محاصره دریایی از مرز ۱۴۵ میلیون دلار عبور کرد.