اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس در راستای صیانت از اراضی ملی و مقابله با تخلفات، با اجرای طرح‌های گسترده رفع تصرف و توقیف کالا‌های قاچاق، از برخورد با متجاوزان و قاچاقچیان در شهرستان‌های نی‌ریز، سپیدان و جهرم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس اعلام کرد: در پی پیگیری‌های مستمر یگان حفاظت، در شهرستان نی‌ریز برخورد بی‌سابقه با قاچاق «طلای سبز» صورت گرفت. در این راستا، شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی، متهم به قاچاق شیرابه انغوزه را به پرداخت ۱۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

جوادی، رئیس تعزیرات حکومتی نی‌ریز، ضمن اشاره به توقیف یک دستگاه اتوبوس حامل این محموله، تأکید کرد که برخورد با قاچاقچیان منابع طبیعی با قاطعیت دنبال می‌شود.

هم‌زمان با این برخورد، در حوزه رفع تصرف، طی ماه آبان‌ماه، پنج پرونده مربوط به تصرف اراضی ملی در شهرستان نی‌ریز به‌نتیجه رسید. مهدی وطن‌دوست، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان، اعلام کرد که با اجرای احکام مربوطه، مجموع ۸۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع از اراضی ملی در بخش‌های مرکزی و پشتکوه از تصرف خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

در شهرستان سپیدان نیز، نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی موفق به توقیف یک دستگاه خودروی سمند حامل ۴۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی بلوط شدند. جمشیدی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سپیدان، با اعلام این خبر گفت که محموله مذکور در حوزه استحفاظی شهرستان شناسایی و پس از ضبط، پرونده متهم جهت پیگیری‌های قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

در همین راستا، در شهرستان جهرم نیز آیین تکریم و معارفه رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری برگزار شد که با تمرکز بر تداوم سیاست‌های حفاظتی و صیانت از اراضی ملی صورت گرفت.