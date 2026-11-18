مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریز: ۲۳مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در دهستان تنگ‌چنار شهرستان مهریز شناسایی و با دستور دادستان و همکاری نیروی انتظامی، مستحدثات غیرمجاز تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسلم زارع خورمیزی، گفت: ۲۳مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در دهستان تنگ‌چنار شهرستان مهریز استان یزد شناسایی و با دستور دادستان و همکاری نیروی انتظامی، مستحدثات غیرمجاز تخریب شد.

زارع افزود: این اقدامات در راستای صیانت از اراضی حاصلخیز کشاورزی، جلوگیری از خردشدن زمین‌های زراعی و حفظ بستر تولید محصولات کشاورزی انجام شده است.

وی با تأکید بر اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، افزود: نظارت بر اراضی کشاورزی و برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریز از شهروندان خواست پیش از هرگونه خرید و فروش، ساخت‌وساز یا اقدام در اراضی کشاورزی، نسبت به دریافت مجوز‌های قانونی از مراجع ذی‌صلاح اقدام کنند.

صیانت از اراضی کشاورزی، گامی مهم در حفظ منابع تولید و تأمین امنیت غذایی است.