تیم کشتی آزاد استقلال اراک در هفته دوم دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور، پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه در دیداری خانگی میزبان بنیاد انوری تهران خواهد بود.

استقلال اراک در خانه به مصاف بنیاد انوری تهران می‌رود

استقلال اراک در خانه به مصاف بنیاد انوری تهران می‌رود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این دیدار از ساعت ۱۱:۳۰ پنجشنبه در سالن ۲ هزار نفری شهدای پنجم مرداد اراک برگزار می‌شود.

تیم استقلال اراک در این رقابت خانگی با هدف کسب پیروزی و بهبود جایگاه خود در جدول رده‌بندی لیگ برتر به میدان می‌رود.

از علاقه‌مندان به ورزش کشتی و هواداران استقلال اراک دعوت شده است با حضور در سالن مسابقات، نماینده استان مرکزی را در این دیدار حساس حمایت کنند.