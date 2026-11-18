یک محموله فوق سنگین تاسیسات پالایشگاهی با وزن ۴۳۰ تن، ساخت شرکت‌های ایرانی در اسکله‌های کالای عمومی بندر شهیدرجایی بندرعباس، بارگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون امور بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: این محموله به طول ۶۳ متر پس از مهار کالا در شناور، به مقصد هدف ارسال شده است.

روح‌الله شاعلیا افزود: این نگله پالایشگاهی با رعایت کامل نقشه چیدمان کالا در زمان تخلیه و بارگیری به صورت استاندارد و کاملا ایمن در مدت زمان حدود پنج ساعت بارگیری، شد.

وی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۹ نگله سنگین کالای طرح‌های ملی، با بهره‎‌‎گیری از تجهیزات ویژه در بندر شهید رجایی بارگیری شده است.

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به واحد کالا‌های بسته بندی نشده مانند تیر آهن، یک شمش فلزی سنگین یا یک دستگاه ماشین نگله می‌گویند