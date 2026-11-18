به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قائدرحمتی در بازدید از طرح آبرسانی زیتون وره زرد کوهدشت که با حضور فرماندار و امام جمعه این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: مجتمع آبرسانی زیتون‌وره‌زرد سال ۱۳۹۸ با هدف تأمین آب ۱۶ روستا و بهره‌مندی ۲۳۰ خانوار عشایری احداث شد که تاکنون مرحله نخست آن اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه مرحله نخست این طرح شامل آبرسانی و اجرای شبکه توزیع داخلی روستا‌ها است، افزود: در بازدید میدانی، روند اجرای طرح و نیاز‌های اعتباری برای تکمیل مراحل بعدی بررسی شد.

قائدرحمتی با اشاره به اختصاص اعتبار حدود ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای عملیات آبرسانی و شبکه‌گذاری، تصریح کرد: تأمین اعتبار و برگزاری مناقصه برای آغاز عملیات اجرایی این مرحله در دستور کار قرار دارد.