دومین نمایشگاه صنعت بازی‌های رایانه‌ای و تعاملی با مشارکت شورای راهبردی توسعه صنعت رایانه‌ای استان، با هدف نمایش آخرین دستاوردها در این حوزه، در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برپا شد.

در حاشیه این نمایشگاه، مسابقات ملی بازی‌های رایانه‌ای با مشارکت گسترده ۵ هزار شرکت‌کننده در حال برگزاری است. طبق برنامه‌ریزی هیئت برگزارکننده، نفرات و تیم‌های برتر این مسابقات روز جمعه، ۲۹ آبان ماه معرفی خواهند شد.

این نمایشگاه همچنین بستری برای معرفی آخرین دستاوردها و نوآوری‌ها در حوزه صنعت بازی‌های رایانه‌ای و تعاملی فراهم آورده است تا پتانسیل‌های این صنعت در سطح استان و کشور مورد توجه قرار گیرد.