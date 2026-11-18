آخرین اقدامات قضایی در خصوص شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ، قطعی شدن حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و تشکیل ۳۴۲ پرونده و تعقیب ۳ مورد ترک فعل مسئولان در حوزه آلودگی هوا از مهمترین محورهای نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی کاظمی گفت: پرونده ۹۲ متهم آمریکایی و ۶۷ متهم رژیم صهیونیستی در خصوص اقدامات تروریستی منجر به شهادت رهبر معظم انقلاب، با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده است.

محمدرضا سهرابی گزارش می‌دهد: