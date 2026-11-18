به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بهزاد رایگانی در جریان بازدید از منطقه حفاظت‌شده کالمند بهادران استان یزد با اشاره به اجرای طرح بین‌المللی پیشگیری و مقابله با گرد و غبار با محوریت حفاظت از تنوع زیستی اظهار کرد: در قالب این طرح، ظرفیت‌ها و نیاز‌های بوم‌شناختی دو منطقه کالمند بهادران و توران بررسی و متناسب با شرایط هر منطقه، اقدامات مؤثر برای مقابله با پدیده گردوغبار شناسایی و اولویت‌بندی می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند مدیریت گرد و غبار با حفاظت از محیط زیست افزود: اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح علاوه بر کاهش کانون‌ها و آثار گرد و غبار، باید به بهبود وضعیت اکوسیستم‌ها، حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و تقویت تنوع زیستی نیز کمک کند.

دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار با اشاره به برگزاری نشست مشترک کارشناسی در استان یزد گفت: در این نشست با حضور کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست، مسئولان منابع طبیعی و آبخیزداری و اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد، ظرفیت‌ها و راهکار‌های اجرایی بررسی شد تا اقدامات اولویت‌دار سال میلادی ۲۰۲۶ با مشارکت دستگاه‌های تخصصی و مراکز علمی مشخص شود.

رایگانی با اشاره به محدودیت زمانی برای تصمیم‌گیری درباره مرحله نخست اعتبارات این طرح تصریح کرد: با توجه به ابلاغ اخیر طرح و فرصت محدود باقی‌مانده تا پایان سال میلادی، نشست‌های کارشناسی در دو روز برگزار می‌شود تا با استفاده از دیدگاه دانشگاهیان، پژوهشگران و دستگاه‌های اجرایی، اولویت‌های هر منطقه در کوتاه‌ترین زمان تعیین و زمینه اجرای آنها فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و متخصصان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، برنامه‌ای عملیاتی و اثربخش تدوین شود که ضمن کمک به کنترل پدیده گردوغبار، حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و تنوع زیستی مناطق کالمند بهادران و توران را نیز به دنبال داشته باشد.