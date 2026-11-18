ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور ۱۹۲ نفر از نمایندگان به صورت مجازی آغاز شد.

روح الله متفکرآزاد عضو هیأت رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه (کنوانسیون) همکاری دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در زمینه مبارزه با فساد (اعاده‌شده از شورای نگهبان).

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی (اعاده‌شده از شورای نگهبان).

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور (طرح مقابله با نفوذ بیگانگان).

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقت‌نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی.