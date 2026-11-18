به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مسئول قرارگاه جلسات خانگی قرآن کریم کشور گفت: شانزدهمین همایش سراسری مسئولان جوامع فرهنگی قرآنی عصر با هدف گردهمایی و هم‌افزایی فعالان حلقه‌های میانی قرآنی کشور، در مشهد مقدس در حال برگزاریست.

حجت الاسلام محسن آمره افزود: در این اجتماع سراسری، ۱۷۰ نماینده از حلقه‌های میانی قرآنی سراسر کشور حضور دارند و جمعی از استادان برجسته و شخصیت‌های شاخص قرآنی نیز در آن به تبادل نظر و بررسی برنامه‌های پیش‌رو خواهند پرداخت.

وی گفت: طراحی جشنواره «ستاره‌های زمین» و تبیین طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» از جمله محور‌های اصلی این همایش است.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور با تأکید بر پیوند برنامه‌های قرآنی با مساجد و محلات گفت: توسعه فرهنگ قرآن نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و اجرای میدانی طرح‌هاست.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی افزود: فعالیت‌های قرآنی باید به متن زندگی مردم راه پیدا کند و ازاین‌رو، مسلمانان نیز باید زندگی، اندیشه و رفتار خود را بر پایه آموزه‌های قرآن تنظیم کنند.

وی با اشاره به رشد فعالیت‌های قرآنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در حوزه‌هایی مانند تربیت حافظان قرآن، توسعه مؤسسات و محافل قرآنی، ترجمه و تفسیر، پژوهش‌های تخصصی و تولیدات رسانه‌ای و نرم‌افزاری، اقدامات گسترده‌ای انجام شده است؛ بااین‌حال، پیشرفت‌های انجام‌شده نباید موجب غفلت از فاصله موجود تا وضعیت مطلوب شود و حرکت برای نزدیک‌تر شدن به قرآن باید همچنان ادامه داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی، پیوند فعالیت‌های قرآنی با مساجد و محلات را از ضرورت‌های تحقق اهداف این حوزه دانست و افزود: دستیابی به اهدافی همچون تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن و آشنایی ۱۵ میلیون نفر با معارف قرآنی، بدون گسترش فعالیت‌ها در مساجد و محلات امکان‌پذیر نیست.

دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی کشور با تأکید بر اینکه قرآن نباید در ردیف موضوعات فرعی دستگاه‌ها قرار گیرد، اظهار کرد: فعالیت‌های قرآنی زمانی به نتیجه می‌رسند که آموزه‌های این کتاب الهی در تمام عرصه‌های مدیریتی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی جاری شود و همه دستگاه‌ها آن را بخشی جدایی‌ناپذیر از مأموریت خود بدانند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی با اشاره به نقش آموزش‌وپرورش در تربیت نسل آینده خاطرنشان کرد: ارتقای سواد و مهارت‌های قرآنی معلمان، از جمله محور‌های مهم برنامه‌های این حوزه است؛ چراکه دانش‌آموزان امروز، سرمایه‌های انسانی فردای کشور هستند و تربیت قرآنی آنان می‌تواند در شکل‌گیری نسل‌هایی مسئولیت‌پذیر و برخوردار از روحیه تلاش و استقامت مؤثر باشد.