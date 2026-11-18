به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در بخشی از پیام حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد با تسلیت حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی آمده است:آن عالم ربانی، از تبار عالمان نجف و برخوردار از مشی علمی و منهج استوار حوزه کهن نجف، عمر پربرکت خویش را در مسیر تحقیق، تدریس، تفقه و صیانت از معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام سپری کرد.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

ارتحال ملکوتی فقیه صمدانی، حضرت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی (رضوان الله علیه)، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید. آن عالم ربانی، از تبار عالمان نجف و برخوردار از مشی علمی و منهج استوار حوزه کهن نجف، عمر پربرکت خویش را در مسیر تحقیق، تدریس، تفقه و صیانت از معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام سپری کرد. دقت نظر کم‌نظیر، موشکافی‌های عالمانه و اهتمام به اتقان علمی، از برجستگی‌های مکتب علمی ایشان بود.

همچنین اهتمام ویژه آن فقید سعید به احیای شعائر فاطمی و اقامه مجالس عزای حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها، جلوه‌ای روشن از پیوند عمیق علم، ولایت و تعظیم شعائر دینی در سیره ایشان به شمار می‌رفت. بی‌تردید فقدان چنین شخصیت علمی و معنوی، ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه و جامعه تشیع است.

این مصیبت جانکاه را به محضر حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، رهبری عظیم الشأن، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه و عموم ارادتمندان مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال علو درجات و حشر با آل الله الطاهرین را مسئلت داریم. روح بلندش با مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام محشور باد.

سید محمدنبی موسوی فرد

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز