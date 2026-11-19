جواد بلندی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسریع در فرآیند صدور و تحویل کارت سوخت اظهار کرد: دستگاه‌های چاپ آنی کارت سوخت در نواحی مختلف استان راه‌اندازی شده‌اند تا روند ارائه خدمات به شهروندان با سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: در حال حاضر تجهیزات چاپ کارت سوخت در ناحیه مرکزی استان با ظرفیت روزانه ۱۲۰ کارت و همچنین در نواحی ابهر و قیدار، هرکدام با توان تولید روزانه ۵۰ کارت، فعال هستند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان با بیان اینکه مجموع ظرفیت روزانه این دستگاه‌ها به ۲۲۰ کارت می‌رسد، تصریح کرد: راه‌اندازی این تجهیزات، امکان رسیدگی سریع‌تر به درخواست متقاضیان و کاهش زمان انتظار برای دریافت کارت سوخت را فراهم کرده است.