به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،وزیر ورزش و جوانان شامگاه سه شنبه در پیامی به برگزاری گردهمایی بزرگ باشگاه‌داران مازندران در دانشگاه شمال آمل، همچنین با تأکید بر نقش باشگاه‌های ورزشی در استعدادیابی، قهرمان‌پروری و توسعه ورزش همگانی، گردهمایی بزرگ باشگاه‌داران مازندران را فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی فعالان صنعت ورزش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این استان بیان کرد.

احمد دنیامالی، با اشاره به اهمیت تقویت و توسعه فعالیت باشگاه‌های ورزشی، این مجموعه‌ها را از ارکان اصلی توسعه ورزش کشور دانست.

وی با اشاره به شعار این گردهمایی با عنوان باشگاه‌های سازنده؛ خانه امید، مهارت و افتخار اظهار کرد: باشگاه‌های ورزشی مهم‌ترین کانون‌های استعدادیابی، آموزش، پرورش اخلاق، ترویج سبک زندگی سالم و توسعه ورزش همگانی در کشور به شمار می‌روند و نقش آنها تنها به قهرمان‌پروری محدود نمی‌شود.

وزیر ورزش و جوانان افزود: باشگاه‌ها با ایجاد محیطی سرشار از امید، نشاط، مهارت‌آموزی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، در تربیت نسل آینده و ارتقای سلامت جسمی و روانی جامعه نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کنند.

دنیامالی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و ورزشی مازندران، این استان را یکی از قطب‌های اصلی ورزش کشور دانست و تصریح کرد: کسب ۱۹ مدال المپیک و سهم قابل توجه ورزشکاران این استان در افتخارات بین‌المللی ایران، گواه روشنی بر جایگاه ممتاز مازندران در ورزش ایران و جهان است؛ افتخاری که حاصل سال‌ها تلاش، برنامه‌ریزی و فعالیت مستمر باشگاه‌ها و خانواده بزرگ ورزش این خطه پرافتخار است.

وی با قدردانی از مربیان، مدیران باشگاه‌ها، پیشکسوتان، قهرمانان، سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت ورزش، نقش آنان را در شکل‌گیری و تداوم افتخارات ورزشی مازندران اثرگذار دانست و از تلاش دست‌اندرکاران برگزاری این گردهمایی، به‌ویژه دانشگاه شمال و اداره‌کل ورزش و جوانان استان قدردانی کرد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه و ورزش، خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات رئیس‌جمهور، مبنی بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور، تعامل سازنده میان دانشگاه و ورزش باید بیش از پیش تقویت شود و از توان علمی و پژوهشی مراکز دانشگاهی برای ارتقای سطح ورزش استان مازندران و توسعه پایدار ورزش کشور بهره گرفته شود.

دنیامالی در پایان ابراز امیدواری کرد با همت، همدلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده باشگاه‌های ورزشی، زمینه توسعه هرچه بیشتر ورزش همگانی، افزایش نشاط و سلامت اجتماعی و تداوم افتخارآفرینی قهرمانان کشور در میادین جهانی و المپیک فراهم شود.