سرباز وظیفه امیرمهدی کیانفر، از مرزبانان هنگ مرزی بانه، در جریان درگیری با عناصر مسلح ناشناس در منطقه مرزی این شهرستان به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سردار حاتمی، فرمانده مرزبانی استان کردستان، از شهادت سرباز وظیفه امیرمهدی کیانفر از نیرو‌های پاسگاه سیف گروهان مرزی بسطام هنگ مرزی بانه خبر داد.

وی گفت: این سرباز مرزبان حین انجام مأموریت گشت و کمین، پایش نوار مرزی و تأمین امنیت منطقه، در جریان درگیری با عناصر مسلح ناشناس به شهادت رسید.

فرمانده مرزبانی استان کردستان با اشاره به دشواری و مخاطرات مأموریت‌های مرزبانی در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور استان اظهار کرد: مرزبانان کردستان با وجود شرایط سخت جغرافیایی و تهدیدات مختلف، به‌صورت شبانه‌روزی و با روحیه مسئولیت‌پذیری و ایثار از مرز‌های کشور صیانت می‌کنند.

سردار حاتمی در پایان با تسلیت شهادت این مرزبان به خانواده و همرزمانش تأکید کرد: مرزبانان کشور با تکیه بر روحیه ایثار و فداکاری، مسیر پاسداری از امنیت و آرامش مرز‌های ایران اسلامی را با اقتدار ادامه خواهند داد.