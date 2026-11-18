به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سید حسین جعفری مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کبودراهنگ گفت: در این نمایشگاه ۷۰۰ عنوان کتاب در قالب بیش از ۳ هزار جلد در حوزه‌های کودک و نوجوان و فرهنگ و ادب و تاریخ ارائه شده است.

سرپرست کتابخانه‌های شهرستان کبودراهنگ نیزگفت: در سی و چهارمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی بیش از ۱۲۵ برنامه در سطح شهرستان اجرا می‌شود.

جمشید چایانی افزود: این برنامه‌ها شامل زنگ هفته کتاب، برپایی نمایشگاه‌های عرضه کتاب، رونمایی از دو عنوان کتاب و برنامه‌های متنوع برای کودکان و نوجوانان است.

نمایشگاه کتاب در کتابخانه شهید اشرفی کبودراهنگ بمدت یک ماه، صبح و بعد از ظهر پذیرای علاقمندان است.