بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، صبح چهارشنبه ۲۷ آبان شاخص کیفی هوا در شهر‌های ملاثانی، ماهشهر، هندیجان، اهواز، شادگان، خرمشهر، گتوند، آبادان، دزفول، شوشتر، شوش، اندیمشک و آغاجاری در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه بیست و هفتم آبان شاخص کیفی هوا در شهر ملاثانی ۲۰۴ AQI رسید که نشان دهنده هوای بسیار ناسالم (بنفش) است.

این میزان در شهر‌های ماهشهر ۱۹۹، هندیجان ۱۸۲، اهواز ۱۶۴، شادگان ۱۵۷ و خرمشهر ۱۵۶ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

همچنین شاخص کیفی هوا در گتوند و آبادان ۱۴۶، دزفول ۱۴۲، شوشتر ۱۴۱، شوش ۱۲۳، اندیمشک ۱۲۲ و آغاجاری ۱۰۸ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.