رئیس اداره دامپزشکی شهرستان رودبار از کشف ۳ لاشه گوسفندی که غیرمجاز کشتار شده بودند، در یک قصابی خبر داد و گفت: متصدی این واحد به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان رودبار گفت: با اجرای طرح‌های تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی و گشت مشترک بازرسان دامپزشکی، تعزیرات حکومتی و مرکز بهداشت شهرستان رودبار، ۳ لاشه گوسفندی که به صورت غیرمجاز و خارج از چرخه نظارت بهداشتی کشتارشده بودند، در یک واحد قصابی در این شهرستان کشف و ضبط شدند.

هومن مهدویان از مهر و موم این واحد صنفی با دستور مقام قضایی شهرستان خبر داد و افزود: لاشه‌های کشف شده معدوم و متصدی این قصابی به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

وی اضافه کرد: هرگونه کشتار دام خارج از چرخه کشتارگاه و بدون نظارت بازرسان بهداشتی دامپزشکی، سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و با متخلفان این حوزه بدون اغماض، برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان رودبار ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های قضایی و نظارتی، از عموم شهروندان درخواست کرد گوشت و دیگر فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را فقط از مراکز عرضه مجاز که مهر و برچسب تاییدیه بهداشتی دامپزشکی دارند تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مورد را از طریق شماره تلفن ۱۵۱۲ به کارشناسان اداره دامپزشکی رودبار اطلاع دهند.