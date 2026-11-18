به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، سرهنگ حسین جان‌پرور گفت: نیرو‌های پاسگاه انتظامی تنگه ترکمن در راستای مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از خروج غیرقانونی سرمایه‌های ملی، اقدام به کنترل و بازرسی وسایل نقلیه عبوری کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی در جریان اجرای این طرح و با انجام بررسی‌های لازم موفق به شناسایی و کشف سه هزار لیتر سوخت قاچاق شدند که در این عملیات، محموله مورد نظر ضبط شد.

سرهنگ جان پرور با تاکید بر ضرورت مقابله مستمر با قاچاق فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت با هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه قاچاق سوخت برخورد می‌کند و اجرای طرح‌های نظارتی و کنترلی با هدف صیانت از سرمایه‌های ملی ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق سوخت، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.