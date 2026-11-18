به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، روابط عمومی اداره استاندارد فارس اعلام کرد: مرکز روابط‌ عمومی سازمان با همکاری اداره های کل استانی، طرح ملی «سنجش میزان آشنایی مردم با نشان و علامت استاندارد» را در سراسر کشور به اجرا درمی‌آورد.

این طرح پژوهشی و افکارسنجی در چارچوب تکالیف مصوب برنامه‌ای این مرکز و به‌منظور دریافت بازخورد مستقیم از جامعه مصرف‌کنندگان، ارزیابی میزان آشنایی عموم و سنجش کارایی این نشان به عنوان نماد اعتماد و اصالت سنجی کالا طراحی و اجرا شده است.

این پرسشنامه با هدف تحلیل و ارزیابی سطح آگاهی و شناخت جامعه نسبت به نشان استاندارد و کارکرد‌های نظارتی آن، مشتمل بر ۱۶ پرسش تخصصی و عمومی تدوین شده است.

این پرسش‌نامه الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان ملی استاندارد ایران و نشانی https://www.inso.gov.ir/portal/home/?۱۱۴۵۳۸۹/ در دسترس عموم هم‌وطنان قرار دارد.

نتایج حاصل از این پیمایش صرفاً در راستای پژوهش‌های علمی، آسیب‌شناسی کانال‌های اطلاع‌رسانی و ارتقای برنامه‌های فرهنگی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و یافته‌های این پژوهش می‌تواند در کمک به افزایش کارایی نشان استاندارد و تدوین و اجرای سیاست‌گذاری‌های ارتباطی سازمان با مخاطبان و مصرف‌کنندگان مورد استفاده قرار گیرد.

از عموم شهروندان و مصرف‌کنندگان کالا‌ها و خدمات خواسته شده با اختصاص دقایقی کوتاه برای تکمیل این پرسش‌نامه، سازمان ملی استاندارد ایران را در اجرای هرچه بهتر این طرح پژوهشی یاری کنند.