رئیس دانشگاه بیرجند، با اشاره به اهدای ۴۸۰ جلد کتاب نفیس از سوی خاندان شریف به مرکز اسناد، موزه و مرکز مفاخر و اسناد دانشگاه بیرجند، این اقدام را گامی ارزشمند در راستای حفظ میراث مکتوب و انتقال هویت تاریخی و فرهنگی منطقه به نسل‌های آینده دانست.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه بیرجند گفت: این مراسم با هدف تجلیل از اقدام فرهنگی خاندان شریف و واگذاری مجموعه‌ای ارزشمند از کتاب‌های تاریخی به دانشگاه بیرجند برگزار شده است.

خامسان با بیان اینکه مرکز اسناد و موزه دانشگاه بیرجند با هدف حفظ میراث فرهنگی شرق کشور، به‌ویژه شهر بیرجند، راه‌اندازی شده است، افزود: مأموریت این مرکز، حفاظت از آثار و اسناد ارزشمند تاریخی و فراهم کردن زمینه انتقال این میراث به نسل‌های آینده با هدف تقویت هویت فرهنگی و تاریخی منطقه است.

وی گفت: مجموعه اهدایی شامل ۴۸۰ جلد کتاب خطی، سنگی و چاپ قدیمی در حوزه‌های مختلف علمی و فرهنگی از جمله الهیات، فلسفه و دیگر شاخه‌های علوم است.

رئیس دانشگاه بیرجند درخصوص قدمت این کتاب‌ها و اسناد گفت: بخش عمده کتاب‌های اهدایی متعلق به دوره قاجار و پس از آن است، اما آثاری از دوره صفویه نیز در میان این مجموعه وجود دارد که از نفاست و ارزش تاریخی ویژه‌ای برخوردارند؛ به‌گونه‌ای که به گفته متخصصان، ارزش‌گذاری مادی برخی از آنها امکان پذیر نیست.

خامسان با دعوت از دیگر خانواده‌ها و شهروندان برای مشارکت در حفظ میراث تاریخی منطقه افزود: بسیاری از اسناد، کتاب‌ها، تجهیزات و اشیای ارزشمند تاریخی به مرور زمان در خانه‌ها در معرض آسیب و نابودی قرار می‌گیرند، امیدواریم اقدام خاندان شریف زمینه‌ای برای اعتماد بیشتر همشهریان به دانشگاه بیرجند و سپردن این آثار به مرکز اسناد و موزه دانشگاه باشد تا بتوانیم آنها را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

گفتنی است در پایان این مراسم، از خاندان شریف به پاس اهدای این مجموعه ارزشمند و مشارکت در صیانت از میراث مکتوب و فرهنگی منطقه قدردانی شد.