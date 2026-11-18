استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دسترسی به کتاب و منابع علمی نباید به محل سکونت و فاصله جغرافیایی افراد وابسته باشد و همه فرزندان استان، حتی در دورترین مناطق روستایی و عشایری، باید از فرصت برابر برای بهره‌مندی از منابع دانایی برخوردار باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مردانی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور افزود: با اختصاص سه دستگاه خودروی کتابخانه سیار به استان، ظرفیت جدیدی برای ارائه خدمات فرهنگی به مناطق عشایری، روستایی و کم‌برخوردار فراهم شده است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و خدمات‌رسانی مستمر مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین ساخت کتابخانه مرکزی استان را از مطالبات جدی مردم دانست و گفت: زمین این طرح در مجاورت فرهنگسرای بزرگ شهرکرد تامین شده و پیگیری‌ها برای ورود آن به مرحله اجرایی با جدیت در حال انجام است.

مردانی با تاکید بر ضرورت حمایت همه دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از توسعه فرهنگ مطالعه افزود: کتابخانه‌ها باید از محل صرف امانت کتاب فراتر رفته و به پایگاه‌های یادگیری، گفت‌و‌گو و فعالیت‌های فرهنگی تبدیل شوند.

وی با قدردانی از تلاش کتابداران، نویسندگان، ناشران و فعالان حوزه کتاب تاکید کرد: آینده استان و کشور با سرمایه‌گذاری بر اندیشه و دانایی نسل جوان ساخته می‌شود و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی یکی از مسیر‌های اساسی تحقق این هدف است.