در سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور به شهرستان میبد، علاوه بر افتتاح ساختمان جدید مرکز خیریه محبت با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۵۰ میلیارد تومانی خیران، مجموعه‌ای از تصمیمات حمایتی در حوزه مسکن، اشتغال، بیمه اجتماعی و توانبخشی مددجویان اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیدجواد حسینی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور، در سفر به شهرستان میبد، ساختمان جدید مرکز خیریه محبت را با حضور میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل بهزیستی استان یزد، معاون سیاسی، امنیتی و جمعی از مسئولان شهرستان افتتاح کرد.

این مرکز خیریه با زیربنای بیش از پنج هزار مترمربع و ظرفیت پذیرش ۳۰۰ مددجو، با سرمایه‌گذاری خیران و اعتباری به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان احداث شده است. هم‌اکنون ۱۵۵ فرد دارای معلولیت ذهنی و روانی از سراسر کشور در این مرکز نگهداری می‌شوند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه این سفر، با بازدید از مرکز تحقیقات و ژنتیک میبد و دهکده سالمندان طیبی، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های مرتبط با سالمندی تأکید کرد.

حسینی با اشاره به طرح در حال احداث دهکده سالمندان طیبی با حمایت این خیر نیک‌اندیش، گفت: این مجموعه قرار است با ارائه خدمات آموزشی، توانمندسازی، نگهداری و توانبخشی، فراتر از یک مرکز نگهداری سالمندان فعالیت کند و به کانون ارائه خدمات به استان و حتی مناطق دیگر کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به روند افزایشی جمعیت سالمندان در کشور، برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های متناسب با سالمندی فعال و سالم را ضروری دانست.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از اتخاذ تصمیمات جدید برای تقویت حمایت‌های اجتماعی و توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی در شهرستان میبد خبر داد و گفت: ایجاد ۸۱ فرصت شغلی، حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی، تأمین سرمایه در گردش زنان سرپرست خانوار و فراهم‌کردن زمینه اشتغال حدود ۶۰۰ نفر از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این سفر است.

حسینی افزود: در حوزه مسکن نیز مقرر شد ۱۵ واحد مسکونی برای مددجویان تأمین شود که برای هر واحد، ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود چهار درصد در نظر گرفته شده است.

وی برقراری بیمه اجتماعی رایگان برای زنان سرپرست خانوار شهری و روستایی، تعیین تکلیف افراد پشت نوبت دریافت خدمات حمایتی، تأمین تجهیزات توانبخشی، پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان و تأمین جهیزیه برای ۵۰ درصد زوج‌های مشمول را از دیگر مصوبات این سفر عنوان کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین گفت: افراد پشت نوبت دریافت خدمات مراکز شبانه‌روزی، مددجویان دهک یک، افراد دارای معلولیت شدید و افراد دارای اختلال طیف اوتیسم در اولویت پوشش خدمات حمایتی، از جمله حق پرستاری، قرار خواهند گرفت.

این تصمیمات با هدف توسعه خدمات بهزیستی، ارتقای کیفیت زندگی مددجویان و تقویت زیرساخت‌های حمایتی و توانبخشی در شهرستان میبد اتخاذ شده است.