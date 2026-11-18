برنامه‌های «بازتاب»، «گلبانگ سربلندی»، «کتابگردی»، «نشان آبادی»، «خط اول»، «باغ دانایی»، «ققنوس» و «ماه بانو»، از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «بازتاب» با بررسی مهم‌ترین تحولات سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک هفته، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این برنامه با نگاهی تحلیلی، تحولات پیرامون تنگه هرمز و نقش مدیریت جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدید‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را بررسی می‌کند. رخداد‌های مرتبط با نفتکش‌ها، ابعاد امنیتی و رسانه‌ای این تحولات، پیامد‌های آن بر امنیت انرژی و کشتیرانی بین‌المللی و واکنش بازیگران مختلف، از محور‌های اصلی این برنامه خواهد بود.

«بازتاب» همچنین به بررسی موضوع شکار پهپاد‌ها و دستاورد‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و آثار این رخداد‌ها را بر معادلات بازدارندگی، محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی و تحولات میدان تحلیل می‌کند.

کارشناسان برنامه درباره پیوند میان توان دفاعی، مدیریت بحران و قدرت چانه‌زنی سیاسی ایران در عرصه بین‌المللی گفت‌و‌گو خواهند کرد.

حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی «اکو» و محور‌های مطرح‌شده در این نشست نیز از دیگر موضوعات «بازتاب» است. بررسی ظرفیت‌های همکاری اقتصادی میان کشور‌های عضو اکو، نقش دیپلماسی منطقه‌ای در کاهش فشار‌های خارجی، توسعه مناسبات تجاری و ترانزیتی و پیوند اقتصاد با امنیت منطقه‌ای، در این بخش دنبال می‌شود.

تحلیل آخرین تحولات غرب آسیا، بررسی رویکرد‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در میدان و دیپلماسی، واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و ارزیابی مهم‌ترین موضوعات جاری هفته، دیگر محور‌های این برنامه است.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، و محمد پارسا نجفی، کارشناس مسائل غرب آسیا، کارشناسان برنامه «بازتاب» هستند و دیدگاه‌های خود را درباره این تحولات ارائه می‌کنند.

این برنامه به گویندگی احسان همتی و تهیه‌کنندگی ریحانه بیرامی، امروز ساعت ۱۹ پخش می شود.

برنامه اذان‌گاهی «گلبانگ سربلندی» امروز از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۵، با بخش‌هایی درباره فرهنگ ایثار، معارف قرآنی و مهدویت از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

در بخش «پاسداشت شهدا»، برنامه به معرفی برادران شهید مهدی و مجید زین‌الدین می‌پردازد. «سخن عشق» نیز فراز‌هایی از بیانات رهبر شهید را برای شنوندگان بازگو می‌کند.

در بخش «یک حدیث و یک نکته»، آمنه احمدی، دکترای علوم قرآنی، به‌صورت تلفنی درباره حدیث و نکته‌ای از معارف دینی سخن می‌گوید. «باران تویی» با موضوع مهدویت، از دیگر بخش‌های برنامه است.

همچنین حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین شهبازی در بخش «آیات بیداری» درباره مکتب حضرت فاطمه زهرا (س) با تکیه بر آیات قرآن گفت‌و‌گو می‌کند. بخش‌های قرآن، اذان و نیایش و «درنگ» با موضوع نکات اخلاقی نیز در این برنامه پیش‌بینی شده است.

«گلبانگ سربلندی» را رضا صفری به‌عنوان نویسنده و مشاور محتوایی همراهی می‌کند، تهیه‌کنندگی برنامه بر عهده مریم یوسفی‌پور است و فاطمه اسحاق‌تبار گویندگی آن را بر عهده دارد. فاطمه محمدیان‌فر نیز برنامک‌ساز این برنامه است.

برنامه «کتابگردی» گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با بررسی جایگاه نقد کتاب در زندگی فردی و تصمیمات اجتماعی پخش می شود.

«کتابگردی» به تهیه‌کنندگی رویا ولی‌زاده، ساعت ۱۲:۳۰، پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ با بخش‌های متنوع از حضور نویسنده فرانسوی‌تبار ادبیات کودک و نوجوان تا بررسی رمان «مرگ ایوان ایلیچ» با خوانش اکبر زنجان‌پور پخش خواهد شد.

در نخستین بخش با عنوان «کتابدوست»، کلر ژوبرت، نویسنده و تصویرگر فرانسوی‌تبار کودکان و نوجوانان و مقیم ایران داستان گرایش به دین مبین اسلام و خلق آثار مکتوب را روایت می‌کند.

بخش «گشت‌وگذار»، ضمن انجام یک گفت‌وگوی گزارشی با نوجوانی کتاب‌خوان، آخرین اثر مطالعه‌شده توسط وی یعنی رمان «مرگ ایوان ایلیچ» نوشته لئون تولستوی را نقد و بررسی خواهد کرد، همچنین بخشی از این شاهکار ادبی با اجرای هنرمندانه اکبر زنجان‌پور برای شنوندگان خوانش خواهد شد.

معرفی و مرور خاطرات عصمت غمین‌فرد، همسر سردار شهید ابرلو در کتاب «همسفیر»، بخش پایانی این برنامه است که به حوزه ادبیات پایداری و دفاع مقدس اختصاص دارد.

برنامه «نشان آبادی» هم‌زمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان، خراسان شمالی ایران»، با محوریت معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و کارآفرینی روستا‌های این استان پخش می‌شود.

لیلا روزبهانی، تهیه‌کننده برنامه «نشان آبادی» گفت: در این برنامه تلاش می‌کنیم با نگاهی به ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای روستا‌های خراسان شمالی، زمینه‌های رونق کسب‌وکار‌های روستایی، توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های گردشگری این استان را بررسی کنیم.

وی افزود: در این برنامه میزبان احسان افشری، پسادکتری مدیریت حوزه کسب‌وکار و عضو هیئت علمی دانشگاه؛ محمدمهدی میقانی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی، با محوریت توسعه راه‌های روستایی؛ حسین شنوایی، دکترای برنامه‌ریزی روستایی از دانشگاه تهران و یاسر دلخون، از روستاییان چهاربرج اسفراین خواهیم بود تا ابعاد مختلف ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه روستایی استان بررسی شود.

برنامه «نشان آبادی» جمعه ۲۹ آبان‌ ساعت ۰۸:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش و همان روز ساعت ۱۶:۰۰، بازپخش می شود.

برنامه «خط اول» با موضوع «وحدت»، همراه با مردم و از محل تجمع‌های شبانه اقتدار پایتخت از رادیو فرهنگ پخش می شود.

این برنامه پنج‌شنبه و جمعه، ۲۸ و ۲۹ آبان‌ از ساعت ۲۰:۳۰، به‌صورت مستقیم از تقاطع آبشناسان و جنت‌آباد تهران پخش خواهد شد تا در کنار مردم، پیوند و همدلی جامعه را در دویست‌وشصت‌وپنجمین و دویست‌وشصت‌وششمین شب تجمع‌های حماسه مردمی را منعکس کند.

برنامه «خط اول» پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌، میزبان سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، معاون رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم خواهد بود و جمعه ۲۹ آبان‌ با حضور محمدحسین رجبی دوانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام، به واکاوی ریشه‌ها، مؤلفه‌ها و ضرورت‌های حفظ وحدت در جامعه می‌پردازد.

‌برنامه «خط اول» به تهیه‌کنندگی فاطمه محمدیان‌فر، مشاوره محتوایی جعفر شعاعی و گزارشگری محمد مسعود مصدرالامور، از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ روی موج اف.‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و موج‌ای.‌ام ردیف ۵۸۵ کیلوهرتز برای مخاطبان پخش می‌شود.

هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، گروهی از نوجوانان کتاب‌خوان در برنامه «باغ دانایی» رادیو فرهنگ حضور خواهند داشت تا در باغ کتاب تهران، کتاب بخوانند و آثار موردعلاقه‌شان را به شنوندگان معرفی کنند.

این برنامه امروز از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰، با حضور دانش‌آموزانی برگزار می‌شود که به کتاب‌خوانی علاقه‌مندند، نوجوانان در این دورهمی فرهنگی، بخش‌هایی از کتاب‌هایی را که خوانده‌اند برای حاضران می‌خوانند و درباره بهترین کتاب‌هایی که تاکنون مطالعه کرده‌اند با شنوندگان گفت‌و‌گو می‌کنند.

در بخشی دیگر از برنامه، روایت کتاب‌خوانی نوجوانانی پخش می‌شود که امکان حضور در باغ کتاب تهران را ندارند، اما با شرکت در پویش هفته کتاب و کتاب‌خوانی «باغ دانایی» تجربه‌ها و روایت‌های خود را با برنامه به اشتراک گذاشته‌اند. این بخش فرصتی برای شنیده‌شدن صدای نوجوانان علاقه‌مند به کتاب در شهر‌ها و موقعیت‌های گوناگون فراهم می‌کند.

معرفی کتاب، مسابقه، نمایش، گزارش و بخش‌های سرگرم‌کننده و آموزشی، از دیگر بخش‌های این برنامه است. همچنین به قید قرعه به شماری از شرکت‌کنندگان در پویش کتاب‌خوانی هدایایی اهدا می‌شود.

«باغ دانایی» از برنامه‌های گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ است که در هفته کتاب و کتاب‌خوانی، از شنبه تا چهارشنبه، با تهیه‌کنندگی مریم یوسفی‌پور، اجرای سیددانیال معنوی و بازی علیرضا تابان روی آنتن می‌رود. گزارشگران و بازیگران نوجوان نیز در بخش‌های مختلف برنامه همراه مخاطبان هستند.

این برنامه مستمر هر هفته شنبه تا چهارشنبه با فراهم‌کردن فضایی برای خواندن، گفت‌و‌گو و معرفی کتاب، تلاش می‌کند نوجوانان را به مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و گسترش عادت کتاب‌خوانی تشویق کند. حضور دانش‌آموزان در باغ کتاب تهران و پخش روایت‌های نوجوانانی که از راه دور به پویش پیوسته‌اند، از جلوه‌های ویژه‌برنامه این هفته «باغ دانایی» است.

‌برنامه «ققنوس» با بررسی ابعاد رخداد آب‌گرفتگی کتابخانه مینوی و معرفی نرم‌افزار کتابخانه متون کهن فارسی، از رادیو فرهنگ پخش می شود.

این برنامه که امروز از ساعت ۱۵:۰۰، برای مخاطبان پخش می‌شود، میزبان کارشناسان و چهره‌های برجسته فرهنگی خواهد بود تا مهم‌ترین رویدادها، چالش‌ها و دستاورد‌های حوزه کتاب و میراث مکتوب را واکاوی کند.

تهیه‌کنندگی و نویسندگی «ققنوس» بر عهده معصومه علوی‌نکو است و مرتضی صداقتگو به‌عنوان مشاور محتوایی، مهدی محمدیان به‌عنوان گوینده و محمد مسعود مصدرالامور به‌عنوان گزارشگر در این برنامه مشارکت دارند.

در بخش نخست گفت‌و‌گو‌های این برنامه، صادقی‌زاده، مدیر کتابخانه‌های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهمان برنامه است تا در خصوص رخداد آب‌گرفتگی و میزان دقیق آسیب‌های واردشده به بخشی از منابع ارزشمند کتابخانه مینوی، گزارش و توضیحات لازم را ارائه دهد.

همچنین در بخش دیگری از برنامه، حجت‌الاسلام محمدحسین بهرامی، ریاست مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، پیرامون ویژگی‌ها و قابلیت‌های نرم‌افزار کاربردی «کتابخانه متون کهن فارسی» به گفت‌و‌گو می‌نشیند تا زوایای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در پژوهش‌های ادبی و دینی بررسی شود.

طرح پرسش مشارکت مخاطب با محوریت اینکه «آیا گفت‌و‌گو با کتاب صرفاً به معنای دریافت اندیشه‌های نویسنده است یا می‌تواند فرصتی برای به چالش کشیدن و بازنگری در باور‌های خودمان باشد؟»، فضای تعاملی ویژه‌ای را برای شنوندگان فراهم می‌کند.

پخش برنامک‌های موضوعی از جمله «روزشمار ادبی» و «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم از زبان نویسندگان»، نیز از دیگر بخش‌های متنوع این برنامه است که با هدف اعتلای فرهنگ مطالعه و اندیشه‌ورزی پخش می‌شود.

مجله ادبی رادیویی «ققنوس» را شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۵:۰۰، از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بشنوید.

«ماه بانو» برنامه‌ای از رادیو فرهنگ است که با همکاری مرکز خراسان شمالی، امروز به معرفی زنان توانمند این استان در حوزه‌های مختلف می‌پردازد.

این برنامه در همراهی با رویداد ملی و رسانه‌ای «ایران جان، خراسان شمالی ایران» به توانمندی‌های زنان خراسان شمالی و سبک زندگی آنان در عرصه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و دفاع مقدس خواهد پرداخت.

در این برنامه از توانمندی زنان این خطه از سرزمین پهناورمان سخن به میان می‌آید.

برنامه «ماه بانو» ساعت ۱۶:۰۰، با همکاری رادیو خراسان شمالی از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.