بازار مصالح ساختمانی امروز چهارشنبه (۲۷ آبان ۱۴۰۵)، در برخی محصولات میلگرد و تیرآهن کاهش قیمت داشت، اما بیشتر مقاطع فولادی و محصولات سیمانی با نرخ‌های پیشین عرضه شدند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در بازار تیرآهن، بیشتر محصولات بدون تغییر قیمت عرضه می‌شوند و در برخی مبادی فروش کاهش نرخ به چشم می‌خورد.

تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با ۶ هزار تومان افزایش، به ۱۳۶ هزار و ۳۶۰ تومان رسیده است و تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با ۲ هزار تومان کاهش، ۱۱۵ هزار و ۲۷۲ تومان معامله می‌شود.

تیرآهن ۱۶ یزد ۱۱۲ هزار و ۷۲۷ تومان، تیرآهن ۱۸ فایکو ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان قیمت دارد.

همچنین تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با ۳ هزار تومان کاهش، ۱۳۱ هزار و ۸۲۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

تیرآهن ۱۸ نرمال ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان، تیرآهن ۱۴ فایکو ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان و تیرآهن ۱۴ اشتهارد نیز ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان عرضه می‌شود.

سیمان؛ ثبات قیمت در بازار

در بازار سیمان عمده نیز نرخ‌ها در بیشتر مبادی فروش بدون تغییر مانده است.

سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی اصفهان ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد.

همچنین سیمان پاکتی داراب ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان، سیمان پاکتی کرمان ۲۹۳ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان معامله می‌شود.

سیمان پاکتی هرمزگان نیز با نرخ ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

سیمان پاکتی ارومیه با نرخ ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی تهران با قیمت ۲۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

میلگرد؛ ثبات قیمت در بیشتر مبادی فروش

در بازار میلگرد نیز بیشتر محصولات ثبات قیمت دارند، اما برخی کارخانه‌ها کاهش نرخ را تجربه کرده‌اند.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن ۱۲۰ هزار و ۲۷۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی ۱۱۱ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان‌فولاد با نرخ ۱۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با قیمت ۱۰۶ هزار و ۴۵۰ تومان معامله می‌شود.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با ۲ هزار تومان کاهش، به ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان رسیده است و میلگرد ۱۶ آجدار بافق یزد نیز با ۳۰۰ تومان کاهش، ۱۰۷ هزار و ۲۷۰ تومان قیمت دارد.

میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با هزار تومان کاهش، ۱۰۹ هزار و ۲۷۰ تومان عرضه می‌شود.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان، میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان ۱۱۷ هزار و ۷۳۰ تومان قیمت دارد.