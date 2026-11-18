آغاز عملیات اجرایی ترمیم و بهسازی بند خاکی تالاب بین‌المللی گندمان در چهارمحال و بختیاری

آغاز عملیات اجرایی ترمیم و بهسازی بند خاکی تالاب بین‌المللی گندمان در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های حفاظت محیط زیست استان گفت: با هدف ادامه برنامه احیای تالاب گندمان و برای بهبود وضعیت آبی این زیستگاه و افزایش میزان حجم آبگیری تالاب و بالا بردن زمان ماندگاری آب داخل تالاب عملیات خاکریزی به منظور مرمت و ترمیم بند خاکی این تالاب با همکاری شهرداری گندمان آغاز شد.

عسگری افزود: خاکریزی بند خاکی تالاب گندمان با همکاری شهرداری گندمان با ۶ میلیارد ریال در حال انجام است که این اقدام برای پایداری تالاب گندمان و افزایش سطح آبگیری تالاب زمان ماندگاری آب و جلوگیری از خروج آب از تالاب صورت می‌گیرد.

وی عنوان کرد: تالاب بین‌المللی گندمان با مساحت هزار و ۷۰ هکتار، در سال ۱۴۰۳ در میان ۲۷ تالاب کشور، ثبت کنوانسیون رامسر شد.

عسگری یادآور شد: این تالاب یکــی از ۱۰ تالاب برتــر پرنده نگــری ایــران در میــان ۱۰۵ زیسـتگاه مهـم شناسـایی شـده پرنـدگان در کشـور به شـمار مــی‌رود کــه در دفتــر بین‌المللــی تحقیقــات پرنــدگان آبــزی لنــدن نیــز به ثبــت رســیده اســت و در واقع یکی از مهمترین ذخیره‌گاه‌های تنوع ژنتیکی و تنوع گونه‌ای کشور محسوب شده که هر ساله از گونه‌های متنوع پرندگان مهاجر زمستان گذران و زادآور پشتیبانی و حمایت می‌کند.