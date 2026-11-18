

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی گفت: عشایر و دامداران استان تا پایان آبان فرصت دارند دام‌های سبک و سنگین خود را در مرحله نخست طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی واکسینه کنند.



خادمی‌نژاد افزود: تب برفکی از بیماری‌های واگیردار و خسارت‌بار دام است و شیوع آن می‌تواند سلامت دام‌ها، تولید و معیشت خانوار‌های دامدار را تحت تأثیر قرار دهد.



وی گفت: واکسیناسیون به‌موقع و رعایت توصیه‌های بهداشتی نقش مؤثری در پیشگیری از گسترش بیماری و کاهش خسارت‌های احتمالی دارد.



مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی گفت: خدمات واکسیناسیون در این مرحله به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و دامداران عشایری می‌توانند با مراجعه به مراکز و اکیپ‌های دامپزشکی منطقه از این فرصت استفاده کنند.



خادمی‌نژاد افزود: مشارکت حداکثری در اجرای این طرح می‌تواند به حفظ سلامت جمعیت دامی، پایداری تولید و حمایت از اقتصاد خانوار‌های عشایری کمک کند.