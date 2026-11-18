دروازه بان تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور در مراسم برترین‌های آسیا وارد بانکوک پایتخت تایلند شد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران، امروز چهارشنبه (۲۷ آبان)، برای حضور در مراسم انتخاب برترین‌های فوتبال آسیا، وارد هتل محل اقامت خود در بانکوک تایلند شد.

مراسم بهترین‌های سال ۲۰۲۶ آسیا، پنجشنبه شب برگزار می‌شود و علیرضا بیرانوند برای کسب عنوان مرد سال آسیا باید با سالم الدوساری و فراس البریکان رقابت کند.

مرضیه جعفری (بهترین سرمربی زن)، سعید احمدعباسی و حسین طیبی (بهترین بازیکن فوتسال) و فدراسیون فوتبال (جایزه ویژه فوتبال پایه) دیگر نامزد‌های ایران در این مراسم هستند.