مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: چهار هزار و ۳۶۰ واحد موتورخانه ادارات استان در راستای صرفه‌جویی در مصرف به صورت رایگان بهینه‌سازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حسین سپه‌وند ضمن تأکید بر ضرورت کاهش مصرف انرژی در دستگاه‌های دولتی گفت: شرکت گاز لرستان چهار هزار و ۳۰۰ موتورخانه را به صورت رایگان بهینه‌سازی کرده و ۷۵ موتورخانه نیز هوشمندسازی شده است.

وی افزود: وزارت نفت فرصت مناسبی برای بهینه‌سازی و هوشمندسازی سیستم‌های گرمایشی ادارات و سازمان‌های دولتی فراهم کرده است و دستگاه‌ها باید از این ظرفیت استفاده کنند تا منابع اختصاص‌یافته به استان از دست نرود.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان از همه دستگاه‌های دولتی خواست یک نماینده مشخص همراه با شماره تماس به شرکت گاز معرفی کنند تا کارشناسان این شرکت بتوانند برای بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایشی، عایق‌کاری و در صورت نیاز اصلاح یا تعویض مشعل‌ها اقدام کنند.

سپه‌وند اعلام کرد: بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی، رصد مصرف گاز ادارات و سازمان‌ها آغاز شده است و سیستم گرمایشی ساختمان‌هایی که خارج از ساعت اداری بدون ضرورت روشن باشد، قطع می‌شود.

وی گفت: ادارات باید برای بخش‌هایی با فعالیت شبانه‌روزی مانند نگهبانی یا اتاق‌های عملیاتی و برخط، سیستم گرمایشی مستقل در نظر بگیرند تا برای گرم کردن یک فضای کوچک، سیستم گرمایشی کل ساختمان فعال نباشد.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان همچنین با اشاره به ارتباط مستقیم مصرف گاز و تولید برق اظهار کرد: حدود ۷۶ درصد سبد انرژی مورد استفاده برای تولید برق به گاز وابسته است، بنابراین در زمان کاهش فشار گاز، مدیریت مصرف برق نیز اهمیت زیادی دارد.