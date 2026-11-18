رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران با اشاره به کاربرد‌های هوش مصنوعی در پیش‌بینی عوارض حین بیهوشی، تشخیص زودهنگام اختلالات قلبی و ریوی و ارتقای آموزش پزشکی گفت: هوش مصنوعی می‌تواند به بهبود عملکرد متخصصان کمک کند، اما به هیچ عنوان جایگزین دانش، تخصص و قضاوت پزشک نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا سلیمی در برنامه سلام خبرنگار و در حاشیه هجدهمین همایش بین‌المللی بیهوشی، مراقبت‌های ویژه و درد در تهران، با اشاره به برگزاری این رویداد علمی در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌ها اظهار کرد: با وجود مشکلات موجود، این کنگره با برنامه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی در مدت سه روز آغاز به کار کرده است و استقبال متخصصان از سراسر کشور و میزان بالای ثبت‌نام شرکت‌کنندگان، نشان‌دهنده تاب‌آوری متخصصان بیهوشی و فعالان حوزه سلامت است.

وی با بیان اینکه در برگزاری این دوره تلاش شده است از دل شرایط سخت، نوآوری‌های جدیدی شکل بگیرد، افزود: اگرچه ارتباطات علمی و بین‌المللی تا حدودی با کندی مواجه شده، اما هیچ‌یک از محور‌های علمی متوقف نشده است. برای حفظ ارتباطات بین‌المللی نیز برخی سخنرانان به‌صورت آنلاین در برنامه‌ها حضور پیدا می‌کنند یا محتوای علمی خود را در قالب فیلم ارائه می‌دهند.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران، آمادگی برای شرایط بحرانی، بلایا و جنگ را از محور‌های مورد توجه این دوره دانست و گفت: با توجه به تجربیات به‌دست‌آمده، موضوع بیهوشی در شرایط جنگ و بلایا را پررنگ‌تر کرده‌ایم و قرار است تجربیات و آمادگی‌های کسب‌شده در این زمینه در کنگره ارائه شود.

سلیمی همچنین از برگزاری سومین دوره رسمی جشنواره عکاسی انجمن بیهوشی خبر داد و افزود: این جشنواره در دو بخش آزاد و اتاق عمل برگزار می‌شود و مجموعه‌ای ارزشمند از تصاویر مربوط به فعالیت‌های بیمارستانی، به‌ویژه لحظات و تجربیات کادر درمان در اتاق عمل، گردآوری شده است.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت متخصصان بیهوشی تنها به اتاق عمل محدود نمی‌شود، اظهار کرد: یکی از مسئولیت‌های مهم این متخصصان، ارائه خدمات در بخش‌های مراقبت‌های ویژه یا آی‌سی‌یو است. بیماران بدحال در این بخش‌ها تحت مراقبت قرار می‌گیرند و متخصصان بیهوشی و مراقبت‌های ویژه نقش محوری در درمان و نگهداری از این بیماران دارند.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران با اشاره به نیاز کشور به افزایش ظرفیت تخت‌های مراقبت ویژه گفت: تعداد تخت‌های آی‌سی‌یو در کشور قابل توجه است، اما همچنان به ظرفیت بیشتری نیاز داریم. در این کنگره نیز یک روز به‌طور ویژه به موضوع مراقبت‌های ویژه اختصاص یافته است تا دستاورد‌های علمی روز دنیا و تجربیات متخصصان داخلی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گیرد.

سلیمی، محور اصلی کنگره امسال را «نوآوری برای تاب‌آوری» عنوان کرد و افزود: نوآوری صرفاً به معنای استفاده از دستگاه‌ها و فناوری‌های پیشرفته نیست؛ گاهی تدوین یک پروتکل یا دستورالعمل جدید متناسب با شرایط اقتصادی کشور و وضعیت میکروبی و باکتریایی می‌تواند اقدامی مؤثر و حتی قابل ارائه به سایر کشور‌ها باشد.

وی ادامه داد: بخش مهمی از دستاورد‌های متخصصان در یک سال گذشته در زمینه نوآوری‌های مدیریتی و تدوین پروتکل‌های جدید برای مواجهه با شرایط دشوار بوده است. در کنار این موضوع، استفاده از هوش مصنوعی نیز در کشور پیشرفت خوبی داشته و متخصصان بیهوشی توانسته‌اند همگام با تحولات جهانی از این فناوری بهره بگیرند.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران همچنین با اشاره به اهمیت تخصص کنترل درد گفت: کنترل درد از حوزه‌های تخصصی و مورد نیاز جامعه است. بسیاری از بیماران با مشکلاتی مانند سردرد و کمردرد مواجه‌اند و با وجود انجام اقدامات درمانی مختلف، ممکن است درد آنها همچنان ادامه داشته باشد. متخصصان درد با تمرکز بر منشأ درد و استفاده از روش‌های درمانی و مداخله‌ای تلاش می‌کنند مشکل بیماران را برطرف کنند.

سلیمی با بیان اینکه در این همایش یک روز نیز به موضوع درد اختصاص یافته است، افزود: متخصصان این حوزه با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و روش‌های مداخله‌ای، از جمله اقدامات مبتنی بر سوزن و روش‌های تخصصی درمانی، پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند و توانسته‌اند مقالات علمی ارزشمندی در سطح بین‌المللی منتشر کنند.

وی با تأکید بر جایگاه علمی متخصصان بیهوشی ایران تصریح کرد: سطح تخصص بیهوشی در ایران بسیار بالاست و همکاران ما در عرصه بین‌المللی نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارند و مایه افتخار کشور هستند.

کاربرد هوش مصنوعی در پیش‌بینی عوارض بیهوشی

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران در ادامه درباره کاربرد هوش مصنوعی در تخصص بیهوشی گفت: هوش مصنوعی تحولی مهم در پزشکی ایجاد کرده است و متخصصان ایرانی نیز تلاش کرده‌اند همگام با دنیا از ظرفیت‌های این فناوری استفاده کنند.

سلیمی افزود: یکی از کاربرد‌های مهم هوش مصنوعی، پیش‌بینی برخی عوارض و اتفاقات احتمالی حین بیهوشی است. اگر بتوانیم حتی ۳۰ ثانیه تا یک دقیقه پیش از بروز یک اختلال قلبی یا ریوی، احتمال وقوع آن را تشخیص دهیم، فرصت ارزشمندی برای مداخله به‌موقع متخصص بیهوشی فراهم می‌شود.

وی، استفاده از هوش مصنوعی در آموزش تخصصی را از دیگر ظرفیت‌های این فناوری برشمرد و گفت: می‌توان از این ابزار برای طراحی سناریو‌های آموزشی درباره موارد نادر و پیچیده‌ای استفاده کرد که دستیاران تخصصی ممکن است در طول دوره آموزشی خود با آنها مواجه نشوند. این روش می‌تواند آمادگی علمی و عملی آنان را افزایش دهد.

سلیمی در پایان تأکید کرد: با وجود ظرفیت گسترده هوش مصنوعی در تشخیص، پیش‌بینی و آموزش، این فناوری صرفاً ابزاری برای ارتقای عملکرد پزشک است و نمی‌تواند جایگزین قضاوت بالینی، دانش و تخصص پزشک شود.