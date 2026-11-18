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شهروندان همدانی در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در خیابانها حمایت خود را از ارزشهای انقلاب اسلامی اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شرکتکنندگان در این تجمعات با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهایی با مضامین انقلابی و تجلیل از مقام شهدا، بر تداوم راه انقلاب اسلامی، پاسداری از ارزشهای آن و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند.
حاضران همچنین با سر دادن شعارهایی در حمایت از نیروهای مسلح و رزمندگان جبهه مقاومت، همبستگی خود را با مدافعان امنیت و آرمانهای انقلاب به نمایش گذاشتند.