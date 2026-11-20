تیم هلال‌احمر استان زنجان در قالب نهمین دوره طرح «نذر خدمت»، با اعزام تجهیزات و کاروان سلامت به مناطق کم‌برخوردار شهرستان ثلاث باباجانی کرمانشاه، خدمات درمانی، آبرسانی و حمایتی را به ساکنان این مناطق ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان با اشاره به اجرای طرح نذر خدمت ۹ در مناطق کم‌برخوردار استان کرمانشاه گفت: تیم اعزامی هلال‌احمر زنجان از ۲۳ آبان‌ماه فعالیت خود را در این مناطق آغاز کرده و خدمات خود را در پنج محور ارائه می‌کند.

هاشمی، با اشاره به اجرای طرح نذر خدمت ۹ در مناطق کم‌برخوردار استان کرمانشاه اظهار کرد: تیم اعزامی هلال‌احمر زنجان از ۲۳ آبان‌ماه فعالیت خود را در این مناطق آغاز کرده و خدمات خود را در پنج محور تأمین آب و خدمات زیست‌محیطی، آموزش و توانمندسازی، سلامت‌محور، بازسازی مدارس و خدمات معیشتی و بهداشتی ارائه می‌کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان فزود: در راستای اجرای این طرح، تجهیزات و اقلامی به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد ریال به شهرستان ثلاث باباجانی ارسال شده و مجمع خیرین سلامت استان زنجان مبلغ ۵ میلیارد ریال برای اجرای این طرح اختصاص داده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش تأمین آب اظهار کرد: عملیات نصب یک دستگاه تصفیه آب با ظرفیت ۱۰ هزار لیتر آغاز شده و تجهیزات موردنیاز برای احیا و راه‌اندازی مجدد واحدهای تصفیه آب نیز با حمایت خیر نیک‌اندیش، حمید میرزایی، تأمین شده است.

هاشمی با اشاره به خدمات بخش سلامت‌محور ادامه داد: کاروان سلامت با حضور پزشکان و متخصصان در رشته‌های مختلف از جمله کودکان، داخلی، ارتوپدی، زنان و زایمان، روان‌شناسی، فوق‌تخصص گوارش کودکان، دندان‌پزشکی، بینایی‌سنجی و اپتومتری، رادیولوژی و سونوگرافی، خدمات درمانی و دارویی رایگان به مراجعان ارائه می‌کند. انجام جراحی‌های محدود و غربالگری اختلالات حرکتی و اندام‌ها نیز از دیگر خدمات این بخش است.

وی برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی با همکاری مربیان استان کرمانشاه، توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی و لوازم‌التحریر میان خانواده‌ها و دانش‌آموزان نیازمند و بازسازی یک مدرسه را از دیگر برنامه‌های این طرح عنوان کرد.

هاشمی خاطرنشان کرد: طرح نذر خدمت ۹ با مشارکت جمعیت هلال‌احمر استان‌های زنجان و کرمانشاه و مجمع خیرین سلامت استان زنجان، تا ۳۰ آبان‌ماه در مناطق هدف استان کرمانشاه اجرا می‌شود.