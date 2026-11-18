به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهلت نام نویسی و ارسال آثار به این جشنواره تا ۱۰ آذرماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

آثار در محور‌های زیر کتاب چاپی و الکترونیکی (تألیف یا ترجمه)، سند حرفه (استاندارد‌های شایستگی و ارزیابی شایستگی)، پروژه‌های ارزشیابی مهارت و آزمون‌های عملکردی، محتوای الکترونیکی تولیدشده، مقالات علمی‌ـ‌پژوهشی و علمی‌ـ‌ترویجی، مقالات اقدام‌پژوهی (کاربردی)، پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با حوزه مهارت‌آموزی، طرح‌های پژوهشی، شبیه‌ساز‌ها و سامانه‌های هوشمند آموزش و سنجش مهارت، سامانه‌های هوشمند پشتیبان تصمیم‌گیری و توسعه زیست‌بوم مهارت خواهد بود.

از پژوهشگران، استادان، دانشجویان، مربیان و کارشناسان دعوت می‌شود برای ثبت‌نام و بارگذاری آثار و مستندات، به سامانه جشنواره مراجعه کنند.

ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر در سامانه http://rpc.irantvto.ir/festival۱۴۰۵/info خواهد بود.