رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به توافق اولیه برای تمدید زمان اجرای برنامه هفتم پیشرفت به مدت دو سال، تأکید کرد: با وجود وقفه‌های ایجادشده در اجرای برنامه به دلیل جنگ و شرایط اقتصادی، نباید اهداف راهبردی و چشم‌انداز توسعه کشور تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، غلامرضا تاجگردون درباره روند نظارت بر اجرای دومین سال برنامه هفتم پیشرفت و اصلاح احتمالی این برنامه، گفت: گزارش سال دوم نظارت بر اجرای برنامه هفتم، از سوی سازمان برنامه و بودجه و معاون اول ریاست جمهوری به مجلس ارسال شده است، البته درباره نحوه تنظیم و ارائه این گزارش اشکالاتی وجود داشت که در حال حاضر موضوع برای رفع ایرادات در رفت‌وآمد و بررسی است.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند اصلاح برنامه هفتم توسعه، افزود: دولت چارچوبی را برای اصلاح برنامه آماده کرده و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده است. رویکرد اولیه این است که تا حد امکان به شاخص‌های اصلی برنامه دست نزنیم و بیشتر بر اصلاح برخی احکام الحاقی یا موادی که با یکدیگر تعارض دارند، متمرکز شویم.

وی تصریح کرد:، اما مهم‌ترین موضوعی که فکر می‌کنم مورد تفاهم دولت و مجلس قرار دارد و ما نیز پیش‌تر این موضوع را به دولت منتقل کرده‌ایم، تمدید زمان اجرای برنامه است. به این معنا که قرار نیست اهداف برنامه را کاهش دهیم؛ بلکه اگر به دلایلی همچون جنگ یا سایر مسائل و مشکلات اقتصادی، وقفه‌ای در اجرای برنامه ایجاد شده است، این وقفه نباید موجب توقف یا تغییر اهداف برنامه شود. بنابراین، باید زمان اجرای برنامه را جلوتر ببریم؛ به‌عنوان مثال، یک یا دو سال به مدت اجرای آن اضافه کنیم تا برنامه به جای پنج سال، در مجموع هفت سال اجرا شود. از این رو، در جلسات اولیه‌ای که برگزار کردیم، تقریباً درباره این موضوع توافق وجود دارد و فکر می‌کنم دولت نیز این پیشنهاد را در لایحه خود ارائه کند. از سویی دیگر دولت پیش‌نویسی را در این زمینه آماده کرده که بنده آن را رؤیت کرده‌ام، اما این پیش‌نویس باید مراحل بررسی کارشناسی در داخل دولت را طی کند و پس از نهایی شدن به مجلس تقدیم شود. امیدواریم این موضوع همزمان با بررسی بودجه یا حتی پیش از آن به نتیجه برسد.

چشم‌انداز توسعه کشور نباید تحت تأثیر مشکلات مقطعی تغییر کند

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ جهت‌گیری‌های کلان برنامه هفتم، خاطرنشان کرد: برنامه توسعه، گامی در مسیر تحقق چشم‌انداز کشور است و ممکن است در مسیر اجرای آن با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه شویم، اما این مسائل نباید موجب خدشه‌دار شدن یا تغییر چشم‌انداز توسعه کشور شود.

تاجگردون افزود: ممکن است اهداف کمی برنامه نیازمند اصلاح باشند یا برخی تعارضات میان احکام آن برطرف شود، اما چشم‌اندازی که مسیر و جهت‌گیری توسعه کشور را مشخص می‌کند، نباید تغییر کند.

وی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور و چالش‌هایی همچون تورم بالا، رشد اقتصادی منفی و افزایش شاخص بیکاری، گفت: این مشکلات وجود دارد و دلایل آن نیز مشخص است، اما قرار نیست شرایط کشور همواره به همین شکل باقی بماند؛ قطعاً از وضعیت فعلی عبور خواهیم کرد و آینده بهتری برای کشور رقم خواهد خورد.