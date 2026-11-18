به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ الهیار مصباحی معاون امور اقتصادی استاندار گیلان، هدف از برگزاری این همایش را معرفی ظرفیت‌های سرمایه گذاری استان در بخش‌های مختلف عنوان کرد و افزود: این همایش با شعار «گیلان در بازه سرمایه گذاری پایدار ایران» که با حضور کارشناسان، فعالان اقتصادی و سرمایه گذران برگزار شده است، عصر امروز به کار خود پایان می دهد.

ارائه میزها و نشست‌های تخصصی مختلف سرمایه گذاری و برگزاری نمایشگاه فرصت‌های سرمایه گذاری گیلان از برنامه‌های این همایش یک روزه است.